В Башкирии проходит операция «Лес»

Водители лесовозов во время таких рейдов обязаны предъявить проверяющим сопроводительные документы в электронным виде. Перевозчику достаточно показать QR-код, по которому сотрудники Минлесхоза считывают всю необходимую информацию о грузе. При отсутствии разрешений грозит в первую очередь административная ответственность.

Не только на трассе, часть рейда прошла в лесном массиве. Проверяющие побывали в Орловском лесничестве Благовещенского района. В прошлом году на его территории зафиксировали четыре случая незаконных рубок. В этот раз нарушителей не обнаружили. У одного из местных предпринимателей, который ведет там сейчас заготовку леса, с документами всё в порядке.