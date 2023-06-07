В Уфе планируется строительство нового квартала за улицей Сельская Богородская

В Уфе планируют застроить территорию за улицей Сельская Богородская. Мэр башкирской столицы подписал постановление о развитии территории Калининского района.
Согласно документации, застройка планируется на участке площадью более 255,6 га, ограниченном улицами Сельской Богородской, Петрозаводской, продолжением улицы Дунайской и проектируемой улицей, у которой в настоящее время отсутствует название. Для строительства планируется снос 120 зданий. Некоторые существующие здания реконструируют.
На территории построят жилые дома высотой до 25 этажей и площадью до 200 тыс. кв. метров. Квартал оборудуют паркингами, почтой, объектами ЖКХ, учреждениями для детей, бизнес-центром, кафе, спортивным клубом, банком и магазинами.