В Уфе планируется строительство нового квартала за улицей Сельская Богородская

В Уфе планируют застроить территорию за улицей Сельская Богородская. Мэр башкирской столицы подписал постановление о развитии территории Калининского района.

Согласно документации, застройка планируется на участке площадью более 255,6 га, ограниченном улицами Сельской Богородской, Петрозаводской, продолжением улицы Дунайской и проектируемой улицей, у которой в настоящее время отсутствует название. Для строительства планируется снос 120 зданий. Некоторые существующие здания реконструируют.