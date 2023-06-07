Обновление дорог и субсидии: как в Башкирии поддерживают садовые товарищества

Обновят дороги, построят инфраструктурные объекты и будут развивать электросети внутри садовых товариществ. На поддержку дачникам Башкортостана из регионального бюджета направят 250 млн рублей. Продолжат и работу по обеспечению бесплатными площадками для продажи плодоовощной продукции. Также по поручению главы республики с этого года запускается конкурс «Лучшее садовое товарищество». Его победители получат гранты в размере 500 тысяч рублей.

По этой дороге ездят владельцы участков 17 садовых товариществ. До щебенения она была труднопроходимой, особенно в период дождей. Если дачники не успевали уехать, то надолго застревали в саду. Многие переправлялись в город на пароме. В прошлом году путь от улицы Чекалина до Восточного выезда обновили. На это ушло более 16 млн рублей.

Контейнерную площадку в СНТ «Заречное» установили уже в 2020-м, но вплоть до марта 2022-го не было самих мусорных баков. И вот жители в прошлом году приобрели на 33 тысячи рублей два контейнера. Как только узнали про субсидии, написали заявку. Им возвратили 24 тысячи рублей.

В Башкирии начали субсидировать и установку приборов учета электроэнергии в садах. К примеру, дачники «Красного сада» Кировского района на 1,2 млн рублей приобрели 59 приборов. Теперь жители СНТ будут отвечать только за свои расходы.