В СНТ Башкирии устанавливают бесплатные пожарные извещатели

В Башкортостане по поручению главы региона Радия Хабирова бесплатно обеспечивают автономными пожарными извещателями граждан, имеющих постоянную регистрацию в садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществах, а также пенсионеров, проживающих в индивидуальных жилых домах.

На этот раз инспекторы Госкомитета по чрезвычайным ситуациям побывали в СНТ «Утес» Октябрьского района. С 2016-го в республике выдали порядка 500 тысяч пожарных извещателей. В этом году уже установили порядка 20 тысяч датчиков, в том числе и в СНТ. Как получить извещатель – в нашем видео.