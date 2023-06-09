Юбилейный форум «Территория женского счастья» проходит в Башкирии

Программа второго дня, 10 июня, наполнена лекциями о здоровье и саморазвитии. Лекции именитых спикеров: «Я — Женщина» Марка Бартона, «Профилактика эмоционального выгорания в больших коллективах в медицинской сфере» Виктории Шиманской, «Женская психосоматика. Тело женщины, как взаимоотношения с миром, мужчинами, семьёй, детьми влияет на наше здоровье. Детская психосоматика — связь с мамой. Счастливая мама — здоровый малыш» Евгении Березы. Круглые столы «Наставничество: как найти вдохновение светить, а не сгорать», «Здоровье сберегающие стратегии», «Сделай круче, чем у конкурентов: Возможности и ресурсы для проектов и бизнеса», «Механизмы выстраивания комплексной работы по реабилитации детей с РАС» соберут специалистов различных сфер и активных жителей города. Врачи клиник доказательной педиатрии Babydoctor Clinic и Школы здоровья Regina Doctor ответят на самые актуальные вопросы о сохранении здоровья и качества жизни на своих лекционных площадках.