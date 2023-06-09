Юбилейный форум «Территория женского счастья» проходит в Башкирии

В Уфе открылся юбилейный, 30-ый, форум «Территория женского счастья». За четыре года его работы он перерос во всероссийский масштаб.
С приветственным словом выступила на открытии председательница попечительского совета благотворительного фонда «Территория женского счастья» Каринэ Хабирова. Она отметила, какие красивые, талантливые, надежные и инициативные женщины собрались в уфимском конгресс-холле «Торатау». Хабирова призналась, что очень рада, что участницы форума решили поделиться своим опытом и знаниями с другими женщинами.
Поддержать участниц юбилейного форума, который объединяет активных женщин всей страны пришел и Глава Башкирии Радий Хабиров.
«Счастье строят женщины, мы мужчины им только помогаем. Сегодня в этом зале собрались самые талантливые и активные наши женщины. Спасибо нашим мамам и бабушкам, которые готовят тушенку, делают лапшу, сушат корот, чтобы ребята всегда чувствовали заботу и тепло родного дома. Спасибо нашим женщинам — врачам и медсестрам, которые спасают раненых и лечат жителей новых регионов России», — поблагодарил он женщин республики.
Руководитель региона также осмотрел выставочные экспозиции, книжную ярмарку, пообщался с ремесленниками, которые производят женские украшения, одежду, передает с места событий корреспондент «Башинформа». В частности Радий Хабиров посетил «детский пятачок», где свое творчество представляют самые юные участники мероприятия и ознакомился с выставкой фотографий жен героев специальной военной операции, которые фотографируются в мундирах супругов. Она организована в рамках федерального проекта «Жена Героя».
Автор открытой Академии, председатель попечительского совета фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова также представила Главе региона фотовыставку социального арт-проекта «Я — ЕСТЬ!». В нее вошли работы фотографов Элины Гариповой (Уфа) и Натальи Клих (Санкт-Петербург), на которых запечатлены особенные дети. Проект объединил 15 детей от 5 до 15 лет.
Выступая на панельной сессии «Время Героев» выразил слова благодарности всех причастных в организации помощи участникам спецоперации из Башкирии.
«Помощь, которую вы оказываете, она, действительно, бесценна. Считаю, что благодаря вам и общенародной поддержке, по-другому не скажу, наша республика создала всемирную систему поддержки наших воинов. В последний раз я у них был 6–7 мая, удалось увидеть большинство наших ребят. Они очень благодарны. Они всегда говорили: „Спасибо республике. Спасибо нашим людям, что поддерживаете“. Там важна любая помощь не только материальная», — сказал Радий Хабиров.
Глава Башкирии также напомнил о созданных в республике филиалах фонда «Защитники Отечества», которые призваны оказывать всестороннюю помощь ветеранам СВО, а также семьям погибших бойцов.
Добавим, что на форуме присутствуют известные женщины России, эксперты, спикеры, общественные деятели, достигшие потрясающих результатов в своих сферах деятельности. В течении двух дней они будут делится с женщинами Башкирии своим позитивным опытом.
Так, в рамках программы первого дня, 9 июня, запланированы мастер-класс «Природа эмоций и активация жизненной энергии»; круглые столы «Время героев», «Женщина и деньги: долой стереотипы», «Репродуктивное здоровье», «Секреты счастливого долголетия», дискуссионные площадки «Свое дело как территория счастья», «Здоровое питание для всей семьи», «Таланты под ключ», «Почему проект становится успешным и эффективным?», «Территория необычного туризма», «Территория заботы — Атайсал», «Мир женщины: общество, профессия, семья».
А также два телевизионных эфира: «Женщины России: мы вместе» и «Счастье в тебе», которые будут транслироваться на телеканале БСТ, прямиком из конгресс-холла. Ведущая НТВ Айна Николаева совместно с Дмитрием Каретко ведут прямой эфир телевизионной площадки, который станет итогом работы первого дня.
Программа второго дня, 10 июня, наполнена лекциями о здоровье и саморазвитии. Лекции именитых спикеров: «Я — Женщина» Марка Бартона, «Профилактика эмоционального выгорания в больших коллективах в медицинской сфере» Виктории Шиманской, «Женская психосоматика. Тело женщины, как взаимоотношения с миром, мужчинами, семьёй, детьми влияет на наше здоровье. Детская психосоматика — связь с мамой. Счастливая мама — здоровый малыш» Евгении Березы. Круглые столы «Наставничество: как найти вдохновение светить, а не сгорать», «Здоровье сберегающие стратегии», «Сделай круче, чем у конкурентов: Возможности и ресурсы для проектов и бизнеса», «Механизмы выстраивания комплексной работы по реабилитации детей с РАС» соберут специалистов различных сфер и активных жителей города. Врачи клиник доказательной педиатрии Babydoctor Clinic и Школы здоровья Regina Doctor ответят на самые актуальные вопросы о сохранении здоровья и качества жизни на своих лекционных площадках.
«Территория здоровья» вновь развернется масштабной локацией для проведения очных бесплатных консультаций детей и взрослых.
Выставочные зоны в этом году будут наполнены интересными и практико-ориентированными локациями, информационное содержание которых отвечает на актуальные запросы граждан. Оба дня на площадке «Дети про ЗОЖ» специалисты сферы здравоохранения будут изучать с детьми основы ЗОЖ в игровой форме. Творческий вернисаж «Материнство раскрывает таланты» украсит мероприятие картинами своих участниц.