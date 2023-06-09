В Башкирии снизились цены на сезонные овощи

В Башкирии подешевели сезонные овощи. Это следует из мониторинга цен, который провел Башстат.
Согласно данным аналитиков, больше всего уменьшилась стоимость килограмма репчатого лука - на 7,4%. Теперь овощ можно купить за 60 рублей.
Также цены снизились и на огурцы (4,5%). За них теперь просят до 86 рублей за кило. Примерно так же подешевела капуста, которая на прошлой неделе стоила 53 рубля за килограмм.
В перечень ставших доступнее продуктов в Башкирии также попали: сметана, пастеризованное молоко, говядина, свинина, сыры, сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб из муки всех сортов, вареная колбаса, печенье, вермишель, яйца, сухая молочная смесь для детского питания, овощные консервы для детского питания и бананы. За неделю их стоимость опустилась на 0,1 - 3 процента.