В Башкирии снизились цены на сезонные овощи

В Башкирии подешевели сезонные овощи. Это следует из мониторинга цен, который провел Башстат.

Согласно данным аналитиков, больше всего уменьшилась стоимость килограмма репчатого лука - на 7,4%. Теперь овощ можно купить за 60 рублей.

Также цены снизились и на огурцы (4,5%). За них теперь просят до 86 рублей за кило. Примерно так же подешевела капуста, которая на прошлой неделе стоила 53 рубля за килограмм.