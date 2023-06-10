В Башкирии Министерство семьи, труда и соцзащиты рассказали о безработице в городах

В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения оценили уровень безработицы в разных городах Башкирии. Данные ведомство опубликовало по состоянию на 1 мая текущего года.

Третье место по уровню безработицы у городов Дюртюли и Благовещенска с показателем 0,9%. В пятерку антирейтинга также вошли Кумертау и Нефтекамск с показателями 0,86% и 0,85% соответственно. Самая низкая безработица зафиксирована в Белорецке - 0,25%.