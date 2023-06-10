В Башкирии утвердили единовременную выплату для доноров крови

В Башкирии утвердили новую единовременную выплату донорам. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовой информации.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. Единовременную выплату могут получить доноры, которые безвозмездно сдали кровь или ее компоненты более 100 раз.
По опубликованным данным, денежная выплата предоставляется донорам единовременно и составляет 5 тысяч рублей. Решение о назначении выплаты принимается филиалом Республиканского центра социальной поддержки населения по месту проживания донора.