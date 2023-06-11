12 июня в Уфе будут закрыты несколько крупных улиц

12 июня в башкирской столице празднуется День города и День России. В связи с этим было принято решение о перекрытии нескольких улиц.

Фото №1 - 12 июня в Уфе будут закрыты несколько крупных улиц

Вдоль парка Кашкадан будет перекрыт проезд-дублер улицы Жукова с 0:00 12 июня до 0:00 13 июня.

С 6:00 до 24:00 12 июня ограничат движение от Южного до Северного проездов вдоль пр. Октября. Кроме того, с 10:00 до 23:00 будет закрыта парковка Русдрамтеатра, а также проезд вдоль него и площади им. В.И. Ленина

С 20:00 до 23:00 закроют пр. Октября от Южного до Северного проездов

Работу общественного транспорта продлят до 24:00, а схемы его движения изменятся.

Фото: Мэрия Уфы.

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