12 июня в Уфе будут закрыты несколько крупных улиц

С 6:00 до 24:00 12 июня ограничат движение от Южного до Северного проездов вдоль пр. Октября. Кроме того, с 10:00 до 23:00 будет закрыта парковка Русдрамтеатра, а также проезд вдоль него и площади им. В.И. Ленина