В Уфе торжественно открыли обновленный парк «Нефтехимиков»

В башкирской столице состоялось торжественное открытие парка «Нефтехимиков». Об этом в социальных сетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров и мэр города Ратмир Мавлиев.
Благоустраивать парк начали в прошлом году и за год в парке оборудовали детские площадки, спортивные территории. Также в обновленном парке установили камеры видеонаблюдения.
Возле главного входа восстановили арку, которая является символом эпохи. По словам Радия Хабирова, благоустройство парков столицы продолжается и в планах еще многое сделать. Ежегодно на эти цели направляется 1 млрд рублей.