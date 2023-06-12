В Уфе торжественно открыли обновленный парк «Нефтехимиков»

В башкирской столице состоялось торжественное открытие парка «Нефтехимиков». Об этом в социальных сетях сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров и мэр города Ратмир Мавлиев.

Благоустраивать парк начали в прошлом году и за год в парке оборудовали детские площадки, спортивные территории. Также в обновленном парке установили камеры видеонаблюдения.