В Башкирии установили памятник единственному вернувшемуся с войны коню

В селе Ильчигулово Миякинского района установили памятник единственному вернувшемуся живым с войны коню. Керчь – легендарный боевой жеребец 112-й Башкавдивизии. За четыре года войны он прошел от Урала до Берлина, дважды был ранен.

Это единственный конь, которого по распоряжению Семена Буденного после окончания войны вернули на родину в Миякинский район. Конь Керчь прожил 23 года, в мирное время он продолжил работать в колхозе.

Для жителей Ильчигулово открытие памятника стало праздничным событием. Они отметили его песнями, танцами, гости мероприятия возложили цветы к скульптуре коня. Инициаторами создания композиции стали сами сельчане, чтобы сохранить память о героизме советских солдат и четвероногих бойцах в годы войны.