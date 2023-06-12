В Башкирии установили памятник единственному вернувшемуся с войны коню

В селе Ильчигулово Миякинского района установили памятник единственному вернувшемуся живым с войны коню. Керчь – легендарный боевой жеребец 112-й Башкавдивизии. За четыре года войны он прошел от Урала до Берлина, дважды был ранен.
Это единственный конь, которого по распоряжению Семена Буденного после окончания войны вернули на родину в Миякинский район. Конь Керчь прожил 23 года, в мирное время он продолжил работать в колхозе.
Для жителей Ильчигулово открытие памятника стало праздничным событием. Они отметили его песнями, танцами, гости мероприятия возложили цветы к скульптуре коня. Инициаторами создания композиции стали сами сельчане, чтобы сохранить память о героизме советских солдат и четвероногих бойцах в годы войны.
Событие отпраздновали и в доме культуры. Стерлитамакский Башдрамтеатр представил зрителям постановку по пьесе Мунира Кунафина «Сталь. Судьба воина-коня». Автором памятника Керчи стал Ильдус Закиров. Он хорошо известен своими работами в республике. Скульптор изучил историю коня. Как отметил автор, образ животного – собирательный, он посвящен всем жеребцам-воинам.