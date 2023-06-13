В Уфе временно ограничат движение на участке улицы Заки Валиди

В башкирской столице временно ограничат движение по улице Заки Валиди. Частичное ограничение связано с проведением Х Форума регионов России и Беларуси.

По информации городской администрации, форум пройдет в Уфе с 26 по 28 июня. В настоящее время ведется подготовка к мероприятию. С 13 июня по 3 июля будет закрыт участок от улицы Генерал-губернатора Перовского до улицы Гафури.