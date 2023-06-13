В Уфе продолжается реконструкция IQ-парка

В Уфе полным ходом идет реконструкция IQ-парка, который станет первым звеном нового межвузовского кампуса. На 15 этажах, 36 тысячах кв. метров расположатся аудитории и лаборатории различных сфер образования. Здесь появится центр развития науки, инноваций и современного образования Башкортостана. Всё для развития молодежи.

Пока новый стиль давно пустующего здания воплощают в реальность строители. На этаже расположатся аудитории для студентов кафедры искусствоведения. По соседству с ними на других уровнях будут посещать занятия учащиеся других специальностей. Дизайн в межвузовском кампусе Башкортостана поселится на седьмом этаже.

Продвижение республиканских брендов – одно из направлений кафедры. Например, на спортивных костюмах для гимнастического центра республики имени Светланы Хоркиной появилась символика Башкортостана. Это дипломный проект группы студентов вуза.

Есть и свои нюансы: например, при подготовке лабораторий предстоит обеспечить дополнительные условия пожарной безопасности и санитарных норм. Над этим трудятся более 300 рабочих.