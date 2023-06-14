В Уфе на территорию школы забрела косуля

Минэкологии напоминает, что сейчас продолжается активность косуль, поэтому есть высокая вероятность встречи с ними на дорогах республики. Водителей просят быть предельно внимательными, особенно в темное время суток, в лесистой местности. Заметивших дикое животное в населенном пункте просят сообщать оперативному дежурному минэкологии РБ по тел. +7 (347) 218-04-30 или 112.