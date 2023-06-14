В Уфе на территорию школы забрела косуля

В Уфе заметили гуляющую косулю. Животное не раз видели на улицах Зорге и Шафиева.
По словам очевидцев, косуля пыталась скрыться от горожан и все время убегала. В конце концов животное было обнаружено на территории 89-й школы. Прибывшие на место специалисты Минприроды выяснили, что неожиданным гостем является самцом косули.
Ветеринар горветстанции осмотрел его, сделал инъекцию успокоительного препарата. Далее косулю увезли в ветклинику, провели более подробный осмотр, обработали раны, полученные в ходе «прогулки». Затем животное вывезли в район Подымалово и выпустили в природную среду.
Минэкологии напоминает, что сейчас продолжается активность косуль, поэтому есть высокая вероятность встречи с ними на дорогах республики. Водителей просят быть предельно внимательными, особенно в темное время суток, в лесистой местности. Заметивших дикое животное в населенном пункте просят сообщать оперативному дежурному минэкологии РБ по тел. +7 (347) 218-04-30 или 112.