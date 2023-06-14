Более 500 заведений на наличие смертельно опасного «Мистера Сидра» проверили в Башкирии

В Башкирии прошли рейды по заведениям, в которых мог оказаться смертельный напиток «Мистер Сидр». Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Сотрудники ведомства обошли 548 заведений, торгующих алкоголем. На сегодняшний день проверки проводятся на двух оптовых складах.
Уточняется, что случаев отравления сидром из Самарской области в Башкирии нет.
Напомним, на одном из оптовых складов в башкирском Салавате обнаружили более 2,5 тысячи литров «Мистера Сидра». По данным минздрава, в республике случаев отравления этим напитком пока не выявлено.