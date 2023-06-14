В Чишминском районе готовят свечи и мед для отправки в зону СВО

Около трех тысяч порций меда и 150 модернизированных окопных свеч. Все это отправится из Чишминского района бойцам в зону СВО. Удобная упаковка меда помещается в карман. А свеча без копоти согреет и тело, и ароматом согреет душу – так постарались ребята из дома пионеров и школьников в Чишминском районе.

Каждый занят своим делом – одни готовят основу, другие вырезают этикетки, третьи растапливают воск. Так в команде работают воспитанники отдела технического творчества при доме пионеров и школьников.

Главное новшество: картонный фитиль свечи в форме звезды, чтобы не дымило для безопасности бойцов и не образовывалась копоть, а наоборот, распространялся аромат разнотравья. Для свечи используют парафин, смешанный с пчелиным воском. Им делятся местные пасечники. Инициативу поддержали в Общероссийском народном фронте.

Еще чишминские пчеловоды отправляют бойцам и мед в специальной порционной упаковке. В 2019 году Рафаэль Валеев получил грант «Агростартап» на приобретение оборудования для фасовки меда. Поставки в зону СВО начал почти сразу в феврале прошлого года, масштабнее стали работать, когда объединились с другими пчеловодами. Отправлено уже 10 тысяч порций меда.