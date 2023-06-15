В Башкирии почтили память Кинзи Арсланова

Тайный советник и правая рука Емельяна Пугачёва. В Куюргазинском районе почтили память Кинзи Арсланова и провели сабантуй под его именем. Он был одним из руководителей Крестьянской войны. В этом году исполняется 300 лет с момента рождения повстанца, а 260 лет назад он обосновал деревню Кинзино, которую позже переименовали в Кинья-Абыз.

Кинзя Арсланов выступал против царизма и произвола должностных лиц. Башкирский атаман повёл свой народ на защиту родной земли.

Он был правой рукой Емельяна Пугачёва. Участник тайной Думы говорил на трех языках, знал коран и преподавал, за что его называли абызом. Писал манифесты. Память об образованном повстанце осталась в текстах, а вот достоверный образ неизвестен. Несколько лет назад его потрет воссоздали по имеющимся описаниям. Позже установили памятник атаману. В городах Кумертау и Сибай названы улицы в его честь. В этом году отмечают 300 лет со дня рождения Кинзи Арсланова.

На празднике помимо традиционных гуляний – вручение премии имени Кинзи Арсланова. Награду получают за успехи в науке, спорте, культуре и на производстве.