Глава Башкирии почтил память Героев Отечества

Радий Хабиров в День Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, отдал дань уважения военнослужащим из республики, удостоенным высших государственных наград, в том числе в ходе СВО.
Напомним, День Героев Отечества имеет глубокие исторические корни и восходит ко временам императрицы Екатерины II, учредившей в 1769 году высшую военную награду Российской империи — орден Святого Георгия Победоносца. Им награждались офицеры и генералы, проявившие в боях особую доблесть, смелость и отвагу.
Фото: Радий Хабиров, Vk