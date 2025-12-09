Глава Башкирии почтил память Героев Отечества

Башкортостан — земля Героев. Сильных духом воинов, которые самоотверженно, нередко ценой своей жизни, защищают нашу землю от врагов. Так было на протяжении всей нашей истории, так происходит и сегодня. Низкий поклон каждому из них.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан