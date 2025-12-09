Глава Башкирии почтил память Героев Отечества

Радий Хабиров в День Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, отдал дань уважения военнослужащим из республики, удостоенным высших государственных наград, в том числе в ходе СВО.

Фото №1 - Глава Башкирии почтил память Героев Отечества

Башкортостан — земля Героев. Сильных духом воинов, которые самоотверженно, нередко ценой своей жизни, защищают нашу землю от врагов. Так было на протяжении всей нашей истории, так происходит и сегодня. Низкий поклон каждому из них.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Напомним, День Героев Отечества имеет глубокие исторические корни и восходит ко временам императрицы Екатерины II, учредившей в 1769 году высшую военную награду Российской империи — орден Святого Георгия Победоносца. Им награждались офицеры и генералы, проявившие в боях особую доблесть, смелость и отвагу.

Фото: Радий Хабиров, Vk

Волна
Акции БСТ