В Уфе организовали праздничные мероприятия для ребят из Донбасса и детей бойцов СВО

Каждый вдоволь накатался на аттракционах, побывал на экскурсии в парке динозавров и научился водить гоночный автомобиль. Вместе с ребятами прогулялась и съемочная группа БСТ.

Каждая улыбка – на вес золота, а искренняя и счастливая – вдвойне. Познакомиться с динозаврами и сесть за руль гоночного автомобиля, попрыгать на батутах и покататься на катамаранах смогли ребята из Донбасса и дети бойцов СВО.

Развлечения организовали сразу в двух местах. Пока часть ребят веселилась в парке имени Гафури, другие нашли себе забавы по душе у озера Кашкадан.

Мероприятия для ребят организовала Молодежная общественная палата республики. Они вместе с волонтерами регулярно проводят обучающие семинары и мастер классы. На этот «Праздник лета» пригласили около 80 ребят из Донбасса и детей бойцов СВО.