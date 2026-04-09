Из Уфы в зону СВО проводили бойцов после короткого отпуска

В Уфе накануне состоялась отправка бойцов в зону специальной военной операции. После короткого отпуска военнослужащие возвращаются к выполнению боевых задач. Бойцов провожали родные и близкие. Командиры отмечают высокий боевой дух и полную готовность.

Напомним, сейчас активно формируются и пополняются войска БПЛА. Контракт заключается на срок от одного года. Затем военнослужащий может уволиться или заключить новый договор. Специальность за ним сохраняется – перевести на другую без его согласия нельзя.