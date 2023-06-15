Житель Башкирии подписал контракт, не получив повестку по частичной мобилизации

Житель Куюргазинского района подписал контракт и отправился на СВО, не дождавшись повестки во время частичной мобилизации. Мужчина хотел отправиться на передовую и до последнего ждал повестки, рассказал глава района Юлай Ильясов.
Сельчанин взял себе позывной «Мчсник», так как до отъезда его деятельность была связано именно со структурой МЧС.
Когда началась частичная мобилизация, он был уверен, что ему тоже придет повестка, даже заранее закупил первые необходимые вещи. Ему всегда нравилась армейская жизнь, он с ностальгией вспоминал годы службы, регулярно смотрел военные фильмы на тему защиты Родины. Время шло, а повестка так и не приходила.
«Так!» - сказал он однажды утром. Взял документы и пошел в военкомат записываться добровольцем-контрактником. На днях он стал солдатом башкирского добровольческого батальона имени Миннигали Губайдуллина и сейчас проходит боевое слаживание.
«Я была против его решения. Но зная, что его никогда невозможно переубедить, просто смирилась. Я всегда в нём уверена, он может постоять за себя и за других, это успокаивает меня. Его выбор я приравниваю к героизму, это очень мужественный поступок. Я объясняю нашим детям, что папа герой, он наш защитник. И мы ждем его дома с Победой!» - написала открытое письмо жена солдата.
Как мы рассказывали ранее, жители Башкирии, желающие заключить контракт, должны обращаться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на ваши вопросы можно найти на сайте башбат.рф, а также чат-ботах в Телеграме для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участникам СВО и членам их семей. На службу по контракту принимаются мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет), пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.