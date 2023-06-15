Житель Башкирии подписал контракт, не получив повестку по частичной мобилизации

Как мы рассказывали ранее, жители Башкирии, желающие заключить контракт, должны обращаться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на ваши вопросы можно найти на сайте башбат.рф, а также чат-ботах в Телеграме для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участникам СВО и членам их семей. На службу по контракту принимаются мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет), пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.