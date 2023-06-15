В Шаранском районе Башкирии пройдет традиционный гастрономический фестиваль

Самый клубничный Шаранский район республики едва не остался без урожая. После жаркого апреля в мае внезапно нагрянули заморозки, из-за них погибли до 80% ранних сортов. Но ситуацию спасли более поздние разновидности ягод.

Заморозки если не уничтожили, то оставили след на ранних сортах. Ягоды не такие яркие, немного жестковатые, но все же сладкие. Если в прошлом году с этих полей ежедневно собирали до четырех тысяч килограммов клубники, то в этом в шесть раз меньше.

Спасли ситуацию средние и поздние сорта – они сохранились. А еще отечественная клубника пережила минусовую температуру, говорит Рим Капитонов. В отличие от завезенной из Европы.

В клубничном крае выращиванием ягод занимаются более 200 личных подсобных хозяйств. Возделывают 36 сортов. Сладким бизнесом занимаются династиями.