В Башкирии объявили в розыск злостную неплательщицу алиментов

В Башкирии объявлена в розыск Инна Алексеева. Уроженка села Толбазы задолжала своей 16-летней дочери, которой не платит алименты.

Как сообщили в ГУФССП России по РБ, женщина скрывается от приставов и не живет по месту прописки. По предварительным данным, должница может находиться в Москве.