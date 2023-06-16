В Башкирии объявили в розыск злостную неплательщицу алиментов

В Башкирии объявлена в розыск Инна Алексеева. Уроженка села Толбазы задолжала своей 16-летней дочери, которой не платит алименты.
Как сообщили в ГУФССП России по РБ, женщина скрывается от приставов и не живет по месту прописки. По предварительным данным, должница может находиться в Москве.
Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина просьба сообщить в Дежурную часть ГУФССП России по Республике Башкортостан по телефонам:8 (987) 587 26 16, (телефон инициатора розыска) 8 (347) 273-56-40.