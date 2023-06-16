АПК «Алексеевский» расширит производство и сеть магазинов

Предприятие посетила министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская. Основное направление «Алексеевского» – тепличное хозяйство. Но в агрокомплекс также входит молочная ферма, завод по переработке. Налажено производство полуфабрикатов: котлет, пельменей, голубцов.

В последние годы ситуация на предприятии кардинально изменилась. В прошлом году «Алексеевский» увеличил чистую прибыль почти на 11%. В республике развивается розничная сеть. До 2025 года в планах – увеличить количество фирменных магазинов до 90, поэтому требуется расширение производства. Спрос на продукцию и без того высокий.