В Башкирии появится производство оборудования по обеззараживанию медицинских отходов в Башкирии. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
Инвестором выступает компания "Стериум". По информации пресс-службы Правительства региона, предприятие планируется разместить в особой экономической зоне "Алга".
Данное производство станет первым в республике. Отмечается, что открытие нового предприятия – это и налоговые поступления в бюджет Башкортостана, а также новые рабочие места.