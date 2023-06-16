В Башкирии появится производство оборудования по обеззараживанию медицинских отходов в Башкирии. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Данное производство станет первым в республике. Отмечается, что открытие нового предприятия – это и налоговые поступления в бюджет Башкортостана, а также новые рабочие места.