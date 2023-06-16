В Башкортостане продолжает работу федеральная программа догазификации

В населенных пунктах, где газопровод уже заведен, до участка по поручению главы государства газ проводят бесплатно. А республика помогает жителям подключить к сети систему в домах, предоставляя льготным категориям граждан сертификаты.

Гори оно всё синим пламенем – только такая реакция возникала каждый раз при виде платёжек за электричество. Первый год после окончания строительства, говорит хозяин дома Василий Полесков, здесь никто не жил. Поэтому и отопление было на минимуме.

Газопровод длиною в три километра позволил уже в прошлом году подключить 20 домов, сейчас в работе ещё 50 заявок. У Василия Полескова от обращения до заключения договора прошло две недели. Специалисты «Газпром газораспределения» провели монтаж. Остался последний этап – соединение коммуникаций дома и улицы. Газовая плита на кухне теперь не просто элемент интерьера. А зима больше не будет вставать в копеечку. Отопление станет в разы дешевле.

Газ до дома был доведен в рамках программы догазификации. Это когда газопровод, который уже заведен в населенный пункт, бесплатно подводят к границам земельного участка. Раньше это нужно было делать на собственные деньги. Жители республики, входящие в льготные категории, также могут воспользоваться республиканской программой и получить сертификат на 100 тысяч рублей на проведение системы в самом доме. Уфимский район – один из самых быстрозастраиваемых в республике. Ежедневно отсюда поступает 10-15 заявок на подключение.