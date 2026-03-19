Танкисты Башкирии продолжают работу на Краснолиманском направлении в ЛНР

Слаженный экипаж и поддержка операторов БПЛА. Танкисты батальона имени Зорина мотострелкового полка «Башкортостан» продолжают работу на Краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике. Бронемашины выезжают на закрытые огневые позиции по несколько раз в день, уничтожая выявленные цели противника.

При любой погоде: и днём, и ночью «Прорывы» батальона имени Сергея Зорина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» готовы к выполнению поставленных задач. Основные из них – поддержка огнём штурмовых подразделений вооруженных сил России, уничтожение опорных пунктов противника и дислокаций вражеских операторов дронов-камикадзе. Экипажи опытные и сработанные, отмечены государственными наградами. Командиру танка с позывным «Юрич» вручили Медаль «За отвагу» за спасение своих боевых товарищей.

Мы работали прямой наводкой по опорному пункту противника в районе Ямполовки. У нас подорвался командирский танк на противотанковой мине. Мы шли следующие. Отработали по опорному пункту, и следующая задача была вытащить танк с минного поля. Мы её выполнили: вытащили танк и спасли жизнь экипажу. позывной «Юрич», командир танка Т-90М «Прорыв»

Экипаж танка – три человека. И то, как они выполнят задачу, во многом зависит от механиков-водителей. Опытные мехводы ювелирно управляют 50-тонными «Прорывами», прокладывая наиболее безопасные маршруты и вывозя однополчан с поля боя даже в экстремальных условиях.

Был случай, когда на ЗОП подъехали, координаты нам дали, начали работать. Прилетела «птичка» и ударила в левый борт, началось возгорание. Несмотря на это, мы отработали все снаряды, уехали обратно. Подъехали к лесу, спрятали танк, потушили его огнетушителем и уже дальше проследовали на место дислокации. Хоть какое возгорание, надо всё равно отрабатывать снаряды, потому что координаты дают, пехота же ждёт поддержки огневой. позывной «Ишмай», старший механик-водитель танка Т-90М «Прорыв»

И такие случаи не единичны. Но надёжные бронемашины держат удар, спасая свой экипаж. Этот «Прорыв» – один из самых боевых в танковом батальоне имени Сергея Зорина. О том, в каких передрягах машина побывала, можно судить по этим осколочным ранениям на пушке. По словам механика-водителя, во время выполнения боевого задания в РЭБ пытался попасть вражеский беспилотник, однако вот эти тросы справились со своей работой. Дрон не долетел до бронемашины. Осколками посекло кожух пушки, однако танк не пострадал и продолжил выполнять свою боевую задачу.

В 90% случаев даже после удара камикадзе «Прорывы» не получают существенного урона: всё благодаря мангалам, которыми экипажи сами укрепляют свои танки. И всё же большинство вражеских беспилотников уничтожаются ещё на подлёте. Каждую бронемашину на задании сопровождают антидроновые группы.

Антидроновое прикрытие танка немаловажную роль играет, то есть мы обеспечиваем безопасную работу, выход на позицию, отработку, прикрытие и отход. позывной «Горняк», стрелок антидроновой группы

Каждый выстрел – это результат длительных тренировок и, конечно, боевого опыта экипажа танка в зоне СВО. Первый снаряд он обычно пристрелочный. Дальше, после небольшой корректировки с БПЛА, опытный наводчик может точно положить боеприпас в окошко опорника противника на расстоянии до 10 километров.

Т-90М «Прорывы» оборудованы автоматическими системами заряжания снарядов, что обеспечивает скорострельность. А значит, сокращается время нахождения боевой машины на позиции и снижаются риски обнаружения. Каждый экипаж работает как слаженный механизм: сказываются годы совместной работы.

В этом экипаже уже полтора года. Экипаж слаженный, работаем. Т-90М на прямой наводке – он, как снайперская винтовка. Ему нет равных: он бьёт точно и прямо в цель. позывной «Татарин», оператор-наводчик танка Т-90М «Прорыв»

Как и остальные батальоны и подразделения 31-го мотострелкового полка «Башкортостан», танкисты-зоринцы работают на Краснолиманском направлении. Взятие этого города откроет путь российским войскам на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Повод в инфополе с каждым разом разгоняется. Они говорят, что мы ничего не берём, но по факту они с каждым разом теряют всё больше и больше территорий. Красный Лиман так-то не маленький город: он большой, крупный, и его взятие, я думаю, поднимет боевой дух бойцов, а у противника он, наоборот, упадёт. позывной «Каракум», и.о. командира танкового батальона им. С. Зорина 31-го мсп «Башкортостан»