Танкисты Башкирии продолжают работу на Краснолиманском направлении в ЛНР

Слаженный экипаж и поддержка операторов БПЛА. Танкисты батальона имени Зорина мотострелкового полка «Башкортостан» продолжают работу на Краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике. Бронемашины выезжают на закрытые огневые позиции по несколько раз в день, уничтожая выявленные цели противника.
При любой погоде: и днём, и ночью «Прорывы» батальона имени Сергея Зорина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» готовы к выполнению поставленных задач. Основные из них – поддержка огнём штурмовых подразделений вооруженных сил России, уничтожение опорных пунктов противника и дислокаций вражеских операторов дронов-камикадзе. Экипажи опытные и сработанные, отмечены государственными наградами. Командиру танка с позывным «Юрич» вручили Медаль «За отвагу» за спасение своих боевых товарищей.
Экипаж танка – три человека. И то, как они выполнят задачу, во многом зависит от механиков-водителей. Опытные мехводы ювелирно управляют 50-тонными «Прорывами», прокладывая наиболее безопасные маршруты и вывозя однополчан с поля боя даже в экстремальных условиях.
И такие случаи не единичны. Но надёжные бронемашины держат удар, спасая свой экипаж. Этот «Прорыв» – один из самых боевых в танковом батальоне имени Сергея Зорина. О том, в каких передрягах машина побывала, можно судить по этим осколочным ранениям на пушке. По словам механика-водителя, во время выполнения боевого задания в РЭБ пытался попасть вражеский беспилотник, однако вот эти тросы справились со своей работой. Дрон не долетел до бронемашины. Осколками посекло кожух пушки, однако танк не пострадал и продолжил выполнять свою боевую задачу.
В 90% случаев даже после удара камикадзе «Прорывы» не получают существенного урона: всё благодаря мангалам, которыми экипажи сами укрепляют свои танки. И всё же большинство вражеских беспилотников уничтожаются ещё на подлёте. Каждую бронемашину на задании сопровождают антидроновые группы.
Каждый выстрел – это результат длительных тренировок и, конечно, боевого опыта экипажа танка в зоне СВО. Первый снаряд он обычно пристрелочный. Дальше, после небольшой корректировки с БПЛА, опытный наводчик может точно положить боеприпас в окошко опорника противника на расстоянии до 10 километров.
Т-90М «Прорывы» оборудованы автоматическими системами заряжания снарядов, что обеспечивает скорострельность. А значит, сокращается время нахождения боевой машины на позиции и снижаются риски обнаружения. Каждый экипаж работает как слаженный механизм: сказываются годы совместной работы.
Как и остальные батальоны и подразделения 31-го мотострелкового полка «Башкортостан», танкисты-зоринцы работают на Краснолиманском направлении. Взятие этого города откроет путь российским войскам на Славянско-Краматорскую агломерацию.
И наши подразделения планомерно идут к выполнению этой задачи. По словам начальника генерального штаба армии, российские войска уже освободили 50% Красного Лимана.