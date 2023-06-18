В Уфе на реконструкцию закрываются рестораны KFC

В башкирской столице временно закроются рестораны быстрого питания KFC. Ранее стало известно, что пройдет реконструкция заведений и бренд откроется под названием Rostic's.
В Уфе уже стартовал процесс ребрендинга, а в некоторых городах рестораны уже переименовали. По такой же аналогии в столице закрывались рестораны McDonald's, которые позже открылись под брендом «Вкусно и точка» с незначительными изменениями в меню.
Известно также, что сеть сменить владельцев в России. Это связано с уходом компании из России и продажей активов.