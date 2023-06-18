Добровольцы медицинской роты имени Ахмета Давлетова приняли присягу

Сформированная рота имени Ахмета Давлетова башкирского мотострелкового полка "Башкортостан" приняла присягу. Церемония состоялась сегодня, 18 июня.
«Мотив у нас тут у всех один — помочь нашим землякам-бойцам, которые защищают нас, спасти как можно больше людей. Врачи сейчас там очень нужны. Страшно ли мне? Конечно, да. Не страшно только дуракам. Однажды я уже поборол свой страх, когда пошел в медицину. Боялся ошибиться и навредить пациентам. Уверен, что и сейчас смогу победить это чувство», — поделился один из бойцов медицинской роты из Бирска.
Ранее прошли торжественные проводы добровольцев артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова и медицинской роты имени Ахмета Давлетова. Министерство здравоохранения Башкирии снабдило военнослужащих пятью автомобилями: ведомство передало три санитарных УАЗа для эвакуации пациентов, грузовой ГАЗ и передвижной стоматологический кабинет.