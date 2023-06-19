В Зианчуринском районе Башкирии подвели итоги проекта «Тәмле. Мы вместе»

Только по названию, прозвучавшему на разных языках, невозможно определить, что речь идет о лепешке. А вот круглая форма и простой рецепт приготовления объединяет все виды хлебного продукта. Праздник лепешки в Зианчуринском районе стал итогом межнационального проекта «Тәмле. Мы вместе».

Проект стартовал в 2022 году. В телевизионной версии ведущие отправляются в путешествие по муниципалитетам республики. Каждый выпуск передачи был посвящен отдельному этносу. Вместе с героями Лиля Курамшина и Наиль Юнусов надевали фартуки и постигали азы приготовления национальных блюд, изучали традиции и историю народа, проявляли чудеса лингвистики.

Зрители не только услышали язык бакалинских кряшенов, узнали рецепт старинного блюда, которое получается вкусным только в печке. Зрители проекта узнали о секретах народов, которые не найдёшь в учебнике истории.

Казалось бы, что увидеть уроженца Мадагаскара среди этносов Башкортостана нереально. Но Селестин Жульен создал в Уфе семью, строит карьеру и ломает не только стереотипы, но и языковые барьеры.

А вот создание семьи у азербайджанцев начинается с переговоров. Родители жениха и невесты встречаются отдельно до помолвки детей. Традицию народность соблюдает до сих пор. Согласие на брак закрепляют двухслойным чаем. Он символизирует мужское и женское. Смешивая напиток, родители дают добро на союз детей.

Драматургию добавили герои проекта. Например, в выпуске о мордве местные рассказали историю песни. Она старинная, исполняли ее еще предки, но суть композиции актуальна для каждого и в нынешнее время – неразделенная любовь.

Семья Магомедовых разделили на двоих не только любовь, но и межнациональное взаимопонимание. Хабиб – аварец, Алия – башкирка. Они стали героями одной из серий, в которой учили готовить хинкали, а в Зианчуринский район привезли чуду. Это блюдо кавказского народа, которое похоже на башкирский кыстыбый. Что касается рецепта семейного согласия, то здесь главный ингредиент един для всех.

Друг друга каждый из героев серии видел только по телевизору. Проехав сотни километров, вживую впервые они встретились в Зианчуринском районе. Время для знакомства – утро перед праздником. За пару часов объединяет участников понятный для всех язык музыки. Сыгрались в унисон баян и африканский барабан джембе. Спелись и станцевались. Взявшись за руки, незаметно для себя закружились в круге дружбы.

В Зианчуринский район приехали более 140 человек – представители 12 этносов. Они не только готовили на одной кухне, но и танцевали на одной сцене. Участники выступили с фольклорными номерами, каждый от организаторов получил благодарственное письмо за участие в передаче. Этноконцерт поставил яркую точку на проекте в этом сезоне.

По мотивам проекта в Башкортостане появилась новая карта – не с населенными пунктами, а с лепешками. Она стала символом гостеприимства, дружбы и единства. Варианты названия этого продукта могут отличаться не только в одном районе, но и в одной деревне. Но в рационе хлебное изделие представлено у каждого народа.

На малой родине Радия Хабирова один из вариантов названия лепешки – колся. Рецепт башкирского продукта со временем менялся, но сохранил самобытность.

Полевая кухня на всех одна. За одним столом народности республики провели мастер-класс по приготовлению именно их самобытной лепешки. В стороне от кулинарного поединка не остался и Глава республики.

В юрте развернулась экспозиция из кулинарных изысков. Самая правильная еда – домашняя. Она не только вызывает гастрономические удовольствия, но и несет пользу здоровью. Хозяева площадки, зианчуринцы, презентовали башкирский стол как целебный.

Самобытная кухня должна выйти за пределы семейного стола – в итоговый день межнационального проекта провели стратегическую сессию. Продвижение на рынок местных продуктов и национальных блюд откроет дорогу к гастротуризму. Горячо было не только у костра. Участники стратсессии – рестораторы, эксперты, кулинары, производители – искали идеи выхода на полки магазинов этнических изделий.

Подворье превратилось в соревновательный ринг. Байге – квинтэссенция многоборья. Оно имеет свою историю. Требовавший поединка батыр спрашивал: будет ли битва насмерть или это состязание в борьбе? И здесь зависело от того, как пройдут переговоры. Деревянные снаряды просты с виду, но, чтобы удержать их в руках, нужна не только сила, но и сноровка. В одном виде состязаний важно было крепко стоять на ногах.

В другом главное – крепкие руки, чтобы не перелететь на сторону противника. До тяжелых снарядов некоторые доросли если не возрастом, то соревновательным духом.

Совместный проект телеканала БСТ и Всемирного курултая башкир был реализован на Фонд грантов Главы Республики Башкортостан при содействии Министерства культуры региона и Ассамблеи народов республики. Это не только кулинарная история, направлена она и на укрепление доброго соседства между народами Башкортостана и взаимное обогащение культур.

Проект шел в течение года. Зрителей познакомили с 20 этносами республики. И это только пятая часть национальностей региона – в Башкортостане их более сотни. Каждый со своей культурой, обычаями и языком. В регионе политика сохранения и развития народной самобытности является приоритетной. В школах дети изучают 11 родных языков, их преподают еще в 15 воскресных школах.

Проект республиканский и зародился не так давно, но обрел поклонников за пределами республики. Перенимать опыт межнациональных праздников приехали соседи из Оренбургской и Челябинской областей.

Зианчуринский район для проведения финала проекта был выбран неслучайно. Здесь живут представители многих этносов. Руководство района намерено проводить межнациональный фестиваль лепешки ежегодно.