В Москве подвели итоги работы Курултая башкир

В Москве подвели итоги работы местного Курултая башкир. В Полномочном представительстве республики состоялась отчетная конференция организации. С активом землячества не только подвели итоги, но и сформировали планы на будущее.

Также на конференции был избран новый председатель Курултая башкир Москвы. На мероприятии запланировали некоторые события, в частности, решили развивать «Школу предпринимательства» для школьников, проводить молодёжные форумы для земляков за пределами республики, активнее работать над созданием землячеств в других городах. Запланированы историко-литературные вечера, мастер-классы национальной кухни, семейные языковые клубы.