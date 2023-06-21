В Уфе презентовали Библию, переведенную на башкирский язык

Священную книгу христианства перевели на башкирский язык. В Уфе прошла презентация и передача первого тиража. Над Ветхим Заветом трудилось Российское библейское общество, над Новым Заветом – Институт перевода Библии.

Работа длилась почти 30 лет. С 2015 года переводы кропотливо объединяли в единое собрание. Над составлением издания трудилась огромная команда.