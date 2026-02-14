Башкирский каратист привёз серебро с первенства Европы на Кипре

В Уфу прилетел призёр первенства Европы по карате. Наш башкирский спортсмен Эмиль Альмехаметов привёз серебряную медаль. Спортивный форум проходил на Кипре, в городе Лимасол, где выступали спортсмены от 14 до 20 лет из 46 стран.
В аэропорту собрались самые близкие люди Эмиля. Тренеры и родители с особой гордостью встречают каратиста, ведь это первые соревнования такого уровня в его спортивной карьере: на турнире он провёл пять схваток. Самый напряжённый и зрелищный поединок был в финале против итальянского каратиста, который закончился со счётом 3:4. Эмиль и дальше продолжает заниматься в спортивном клубе «Кобра». Первая тренировка после турнира была направлена на работу над ошибками.
Подготовка к первенству была поэтапной и началась с июля прошлого года. Тренировки были с упором на развитие физических и скоростно-силовых качеств. К тому же была проведена общая работа со сборной командой России, в процессе которой каратисты усиливали свои технические, тактические моменты и спарринговую часть. В дальнейших планах у Эмиля – подготовка к отборочному этапу первенства мира.