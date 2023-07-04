Жительница Уфы обвиняет автосалон в навязывании дополнительных услуг

Тема покупки автомобиля всегда имеет за собой подводные камни. Автосалоны нередко пользуются возможностью продать больше услуг. Иногда и тем, кто в этом не нуждается. В КоАП РФ внесли термин «Навязывание дополнительных услуг» и ответственность за действия подобного характера.

Уже больше месяца новая «Лада Гранта» стоит в гараже. У владелицы пропало желание садиться за руль, когда она поняла, что отечественный автомобиль достался по цене приличной иномарки.

Я в ней сидела дважды: когда приехали и когда поехали отвозить. Альбина Аскадуллина

Автомобиль семья Аскадуллиных приобретала у дилеров. Понравились цены – ниже рыночных. Поехали прицениться, спустя шесть часов стали обладателями новой машины. Радость пропала, когда повторно открыли договор. Автовладельцы считают, что им навязали дополнительные услуги и существенно изменили условия соглашения.

Дополнительные услуги более чем на 350 тысяч рублей. Появились вопросы и в оценке старого автомобиля по trade-in. А итоговая сумма кредитования превышала стоимость машины более чем в два раза.

По итогам автомобиль оказался в несколько раз дороже. Татьяна Бубнова, юрист

Было принято решение отменять сделку. Но и тут не так просто. По словам сотрудников автосалона, во время подписания договора суммы озвучивали, все зафиксировано на видео. И оснований для расторжения сделки нет. Проблема – в невнимательном прочтении договора.

Подобрали с ней после одобрения автомобиль, ее всё устроило, она всё подписала. Дело в том, что для расторжения нужны основания. Даниил Лагутин, руководитель отдела продаж

В причинах сложившейся ситуации будут разбираться компетентные органы. Семья Аскадуллиных подали иск в суд и заявление в МВД для привлечения к уголовной ответственности автосалон. Для защиты прав граждан и во избежание неоднозначных ситуаций в КоАП Российской Федерации внесли термин «Навязывание дополнительных услуг» и ответственность за действия подобного характера.

Мы считаем, что неправильно, когда человек, приходя за автомобилем, должен искать дополнительные деньги. Иван Сухарев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по собственности, земельным и имущественным отношениям, член фракции ЛДПР