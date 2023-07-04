Жительница Уфы обвиняет автосалон в навязывании дополнительных услуг

Тема покупки автомобиля всегда имеет за собой подводные камни. Автосалоны нередко пользуются возможностью продать больше услуг. Иногда и тем, кто в этом не нуждается. В КоАП РФ внесли термин «Навязывание дополнительных услуг» и ответственность за действия подобного характера.
Уже больше месяца новая «Лада Гранта» стоит в гараже. У владелицы пропало желание садиться за руль, когда она поняла, что отечественный автомобиль достался по цене приличной иномарки.
Автомобиль семья Аскадуллиных приобретала у дилеров. Понравились цены – ниже рыночных. Поехали прицениться, спустя шесть часов стали обладателями новой машины. Радость пропала, когда повторно открыли договор. Автовладельцы считают, что им навязали дополнительные услуги и существенно изменили условия соглашения.
Дополнительные услуги более чем на 350 тысяч рублей. Появились вопросы и в оценке старого автомобиля по trade-in. А итоговая сумма кредитования превышала стоимость машины более чем в два раза.
Было принято решение отменять сделку. Но и тут не так просто. По словам сотрудников автосалона, во время подписания договора суммы озвучивали, все зафиксировано на видео. И оснований для расторжения сделки нет. Проблема – в невнимательном прочтении договора.
В причинах сложившейся ситуации будут разбираться компетентные органы. Семья Аскадуллиных подали иск в суд и заявление в МВД для привлечения к уголовной ответственности автосалон. Для защиты прав граждан и во избежание неоднозначных ситуаций в КоАП Российской Федерации внесли термин «Навязывание дополнительных услуг» и ответственность за действия подобного характера.
Будут предусматриваться и штрафные санкции. Для физического лица в двойном размере от навязанной суммы, для юридического – в тройном. По закону «О защите прав потребителей» статьей 16 запрещено навязывание дополнительных товаров и услуг.