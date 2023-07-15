РГО организовало экскурсии в Аскинскую ледяную пещеру для семей участников СВО

Проект стал возможен благодаря гранту Главы Республики Башкортостана. Планируется, что за два месяца природный памятник посетят 400 человек.
Чтобы добраться до Аскинской ледяной пещеры, нужно преодолеть более 2 километров пути по первозданному лесу. Природа здесь не тронута цивилизацией, за каждым поворотом туристов ждут уникальные виды и растения, о которых можно узнать по специальным табличкам. Самый сложный участок нужно преодолеть за пару сотен метров до входа в пещеру. Раньше подниматься приходилось, держась за канаты. Сейчас для удобства здесь установили металлическую лестницу, по которой могут подняться даже люди с ограниченными возможностями здоровья. Ну а сам уникальный природный памятник географички находится уже на территории Гафурийского района. После инструктажа семьи участников СВО попадают из лета в зиму. Температура внутри минусовая.
Для восстановления микроклимата и сохранения ледников пещера была передана в аренду Русскому географическому обществу. Спустившись на глубину около 20 метров, туристы попадают в большой зал, высота которого почти равна 9-этажному дому. По мнению ученых, пещера образовалась полтора миллиона лет назад. Подземная река вымыла карстовые породы и оставила после себя пустоту.
Аскинская пещера славится не только ледниками, сталактитами и сталагмитами. Внутри – уникальная акустика. Поэтому разговорить нужно шёпотом, чтобы не вызвать разрушение фигур
Удивительный подземный мир таит в себе множество загадок. Кроме туристов, пещера вызывает интерес и ученых, в том числе зарубежных. Исследования проводятся регулярно. Посетить ледяной памятник природы также может любой желающий, но по предварительной записи. Чтобы сохранить хрупкий и уникальный микроклимат, вход в пещеру разрешен только в составе небольших групп.