В Башкирии подвели итоги Года поддержки участников СВО и членов их семей

В уфимском конгресс-холле «Торатау» на торжественной церемонии подвели итоги Года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Башкортостане. В мероприятии приняли участие ветераны СВО, а также руководители филиалов фонда «Защитники Отечества». Напомним, в эти дни в столице Башкортостана проходит Всероссийский семинар-совещание с участием представителей из разных регионов страны. В своём выступлении Радий Хабиров подчеркнул, что основной результат года – расширение мер поддержки.
Особое внимание – ветеранам с инвалидностью. Для полноценной и комфортной жизни предоставляют автомобили с ручным управлением, адаптируют жильё, создают условия для занятий адаптивным спортом. Системно оказывать помощь удаётся благодаря созданным в республике центрам поддержки, которые работают в режиме «одного окна». В них на одной площадке объединяются усилия власти, социальных координаторов фонда «Защитники Отечества», представителей Ассоциации ветеранов СВО и других общественных организаций.
Год поддержки участников спецоперации и членов их семей в Башкортостане завершается, но работа в этом направлении, подчеркнул глава республики, будет продолжена и усилена.