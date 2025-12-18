В Башкирии подвели итоги Года поддержки участников СВО и членов их семей

В уфимском конгресс-холле «Торатау» на торжественной церемонии подвели итоги Года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Башкортостане. В мероприятии приняли участие ветераны СВО, а также руководители филиалов фонда «Защитники Отечества». Напомним, в эти дни в столице Башкортостана проходит Всероссийский семинар-совещание с участием представителей из разных регионов страны. В своём выступлении Радий Хабиров подчеркнул, что основной результат года – расширение мер поддержки.

В этом году в Башкортостане мы дополнили соответствующий перечень 11 новыми мерами. Теперь их стало 54, и они охватывают все сферы жизни наших воинов и их семей. Основных направлений три – медицинская реабилитация, социализация и трудоустройство. Мы почти вдвое увеличили объём выделенных на эти цели средств – с 13,4 млрд рублей в прошлом году до 30,8 млрд в этом. Сейчас из более трёх тысяч вернувшихся участников СВО трудоустроены почти 78%, 86% прошли диспансеризацию.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особое внимание – ветеранам с инвалидностью. Для полноценной и комфортной жизни предоставляют автомобили с ручным управлением, адаптируют жильё, создают условия для занятий адаптивным спортом. Системно оказывать помощь удаётся благодаря созданным в республике центрам поддержки, которые работают в режиме «одного окна». В них на одной площадке объединяются усилия власти, социальных координаторов фонда «Защитники Отечества», представителей Ассоциации ветеранов СВО и других общественных организаций.

Год поддержки участников спецоперации и членов их семей в Башкортостане завершается, но работа в этом направлении, подчеркнул глава республики, будет продолжена и усилена.

Волна
Акции БСТ