В Башкирии подвели итоги Года поддержки участников СВО и членов их семей

В этом году в Башкортостане мы дополнили соответствующий перечень 11 новыми мерами. Теперь их стало 54, и они охватывают все сферы жизни наших воинов и их семей. Основных направлений три – медицинская реабилитация, социализация и трудоустройство. Мы почти вдвое увеличили объём выделенных на эти цели средств – с 13,4 млрд рублей в прошлом году до 30,8 млрд в этом. Сейчас из более трёх тысяч вернувшихся участников СВО трудоустроены почти 78%, 86% прошли диспансеризацию.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан