«Обыкновенный нацизм»: жители Башкирии могут увидеть свидетельства преступлений ВСУ

О событиях девятилетней давности теперь уже мало кто вспоминает. Но именно тогда, как считает на тот момент один из жителей Украины, и была пройдена точка невозврата. Беспорядки ультраправых националистов вылились в массовое убийство, за которым как по цепочке последовала целая волна беспорядков и преступлений.

Экскурсовод, она же и уроженка Мариуполя, была одним из очевидцев тех событий. Ее лицо мы не показываем, поскольку женщина до сих пор боится мести со стороны СБУ за свою гражданскую позицию. Противница нацизма, она хорошо помнит, как радикальные движения получали статус государственных формирований.

Беженка Александра Харьковская – русская по национальности, но рожденная в Украине, что называется, на себе ощутила проявление новых веяний. Украинские власти постепенно вытесняли из обихода русскую культуру, язык, а затем и самих людей.

Как и с помощью чего происходило уничтожение собственного населения, можно увидеть на выставке в Музее истории города Уфы «Обыкновенный нацизм». С одной стороны, идеологическая литература, шевроны с нацисткой символикой и оружие, в том числе натовского производства, с другой – разрушенные православные кресты, колокола и личные вещи, едва уцелевшие после обстрелов мирного населения.

Сходство с нацистской Германией во многих вещах. Причем не только в свастике, которую нередко используют солдаты ВСУ. Шествия с факелами, оккультные обряды, в том числе и на крови – то, что практикуют и не стесняются демонстрировать солдаты национальных батальонов Украины. В руках при этом нередко у них и символика СС.

Алик – боец одного из башкирских батальонов, который после ранения находится на реабилитации. В зоне СВО мужчина был девять месяцев. С тем, как проявляется нацизм на линии соприкосновения, сталкивался сам и его сослуживцы.

Более четкое разграничение идет со школьной скамьи. Именно поэтому власти начали работу по созданию нового учебника истории. Его ключевые задачи – прививать детям любовь к Родине и самое главное – показать ошибки, которых не стоит совершать.

В Минобрнауки страны обещают не обделить вниманием и истории регионов, являющихся неотъемлемой частью большой страны. Что немаловажно, учебник будет единым взамен тому многообразию, которое есть сейчас. Специалисты говорят, что на данный момент существует как минимум два десятка вариантов книг по истории, по которым обучают российских школьников.

Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться. Но вот чего не забудут дети беженцев из Украины, так это того кошмара, в котором они жили все последние годы. Как рассказывает Александра, по звуку взрывов ее старшие научились определять тип и размер снаряда. Единственный, кто, возможно, не вспомнит последствий той борьбы неонацистов с мирным населением, младший сын. Он родился всего за 22 дня до начала спецоперации.