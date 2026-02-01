Жители Башкирии могут пополнить войска беспилотных систем

В Башкортостане продолжается прием на службу по контракту в новый род войск – беспилотных систем. Он был сформирован в конце прошлого года по решению Верховного Главнокомандующего страны Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова. При этом в подразделениях, сформированных в республике, уже давно существуют отряды БПЛА, а регион снабжает дронами войска. Мы встретились и пообщались с теми, кто был в числе первых операторов «птичек» в зоне СВО, и теми, кто сейчас выполняет задачи на поле боя.

Теперь помощь в решении вопросов бойцов и их близких – новые обязанности Ильи Макарова. Вернувшись с фронта, мужчина стал работать в военкомате – оформлять документы и консультировать тех, кто собирается отправиться защищать Родину. На передовую он и сам отправился добровольцем и был одним из первых, кто учился видеть поле боя через объектив дрона. Первое время количество беспилотников было ограничено, говорит Илья. Но наши бойцы учились создавать их сами, без готовых инструкций.

То, как совершенствуются технологии, не понаслышке знает и боец батальона Доставалова с позывным «Ряба». Доброволец приехал домой в краткосрочный отпуск. По словам военнослужащего, выполнять поставленные задачи стало проще и эффективнее. Дроноводы работают на башкирских «птичках», которые республика отправляет с каждым гумконвоем.