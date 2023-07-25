Хлеборобы Альшеевского района Башкирии приступили к уборке урожая

Горячая пора. Хлеборобы Альшеевского района приступили к уборке урожая. На элеваторы прибыли первые зерновозы. Но прежде чем попасть в хранилища, пшеница проходит тщательный контроль качества.

Зерновозы один за другим доставляют на элеватор новый урожай хлеба. Но прежде чем заехать на территорию, останавливаются у экспресс-лаборатории. Каждую партию тщательно проверяют на соответствие ГОСТу. От качества в конечном счёте зависит цена зерна. Далее на экспресс-анализаторе определяют остальные параметры зерна. Всего за пару минут у лаборантов складывается общая картина о каждой партии.

Весь процесс примерки автоматизирован. Каждый «КамАЗ» с прицепом привозит на элеватор от 20 до 25 тонн зерна. Взвесив груз, его высыпают в приемный бункер, откуда пшеницу по транспортной ленте переправляют в зернохранилище. Именно здесь урожай доходит до своего кондиционного состояния.

Развитый агропромышленный комплекс Башкортостана позволяет прокормить всех жителей республики, поэтому излишки зерна с Раевского элеватора идут на продажу. Отгружаются железной дорогой в порту Новороссийска, откуда уходят в Иран, страны Африки и другие дружественные государства.

На Раевский элеватор свозят зерно хозяйства со всего района и соседних муниципалитетов. В прошлом году здесь был побит 40-летний рекорд: собрали более 62 тысяч тонн масличных и зерновых культур. Сейчас зерновозы вновь заполняют хранилища. Идёт активная приёмка озимой пшеницы и озимой ржи. Только один этот склад сможет принять почти 3500 тысячи тонн.