Летние игры сурдлимпийцев: как проходят соревнования велогонщиков

Продолжаются Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе Спорт» и на спорткомплексе «Биатлон». Здесь сильнейших выявляли велогонщики из России, Испании, Омана и даже Таиланда. Какие особенности велостартов есть у сурдлимпийцев и какую дорогу преодолели участники, чтобы попасть в Уфу?
Так представитель Таиланда Шаронрен Шайват готовится к старту соревнований. Дорога у представителя Азии была непростой – долетел с пересадкой в Дубае. В прошлом году участвовал в играх в бразильском Кашиасе, регулярно соревнуется у себя на родине со слышащими спортсменами. В Уфу Шайват приехал с женой и тренером. Но на соревнованиях в столице республики таец вылетел на стадии 1/8 финала. Нам же удалось пообщаться со спортсменом не только с помощью двух сурдопереводчиков, но и письменного перевода вопросов и ответов с английского на тайский.
Формат соревнований несколько отличался от традиционного спринта в велоспорте. В квалификации гонщики преодолевали 200 метров по прямой. Затем проходил плей-офф в один заезд на 1000 метров, а финальные гонки проходили уже до двух побед. Велогонка была похожа на трековые соревнования. На старте у всех спортсменов разная тактик: кто-то старается ускориться сразу, кто-то едет со своим соперником вплотную, ожидая его рывка.
Все медали завоевали гонщики сборной России. Совсем недавно прошёл чемпионат страны, поэтому спортсмены находились в хорошей форме, знали сильные и слабые стороны друг друга. Тем более, что на предыдущих сурдлимпийских играх в Самсуне и Софии наши велогонщики не раз брали золотые медали.
Сильнейшей среди девушек стала 31-летняя спортсменка из Калининграда Алиса Бондарева. В финале она уверенно разобралась с 19-летней Елизаветой Бавыкиной, победив с общим счётом 2:0. Поболеть за Алису на играх в Уфе приехала семья – муж и дети.
На этом для Алисы и других спортсменов соревнования не заканчиваются, она примет участие в шоссейных заездах на длинные дистанции и в гонках на время.