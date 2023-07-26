Летние игры сурдлимпийцев: как проходят соревнования велогонщиков

Продолжаются Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе Спорт» и на спорткомплексе «Биатлон». Здесь сильнейших выявляли велогонщики из России, Испании, Омана и даже Таиланда. Какие особенности велостартов есть у сурдлимпийцев и какую дорогу преодолели участники, чтобы попасть в Уфу?

Так представитель Таиланда Шаронрен Шайват готовится к старту соревнований. Дорога у представителя Азии была непростой – долетел с пересадкой в Дубае. В прошлом году участвовал в играх в бразильском Кашиасе, регулярно соревнуется у себя на родине со слышащими спортсменами. В Уфу Шайват приехал с женой и тренером. Но на соревнованиях в столице республики таец вылетел на стадии 1/8 финала. Нам же удалось пообщаться со спортсменом не только с помощью двух сурдопереводчиков, но и письменного перевода вопросов и ответов с английского на тайский.

В России мне очень нравится, люди здесь доброжелательные. Хорошая атмосфера и большой стадион, поэтому приходится много ходить пешком. Рад, что приехал посоревноваться с сильнейшими гонщиками. В Таиланде конкуренция среди слабослышащих очень слабая. Шаронрен Шайват, участник Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» /Таиланд/

Формат соревнований несколько отличался от традиционного спринта в велоспорте. В квалификации гонщики преодолевали 200 метров по прямой. Затем проходил плей-офф в один заезд на 1000 метров, а финальные гонки проходили уже до двух побед. Велогонка была похожа на трековые соревнования. На старте у всех спортсменов разная тактик: кто-то старается ускориться сразу, кто-то едет со своим соперником вплотную, ожидая его рывка.

Это не борьба, они стартуют очень быстро, в велосипедном спорте есть понятие сесть на колесо, чтобы были равные условия. Может быть, договариваются? Вряд ли, скорее всего, своя тактика. Алёна Мохова, главный секретарь соревнований по велоспорту

Все медали завоевали гонщики сборной России. Совсем недавно прошёл чемпионат страны, поэтому спортсмены находились в хорошей форме, знали сильные и слабые стороны друг друга. Тем более, что на предыдущих сурдлимпийских играх в Самсуне и Софии наши велогонщики не раз брали золотые медали.

Мы здесь выступали, был чемпионат России несколько лет назад, трасса знакомая, условия хорошие, погодные условия отличные. Встретили отлично, размещение, питание, всё хорошо. Организаторы постарались, праздник чувствуется, спортивное настроение. Григорий Мельников, тренер сборной России по велоспорту (спорт глухих)

Сильнейшей среди девушек стала 31-летняя спортсменка из Калининграда Алиса Бондарева. В финале она уверенно разобралась с 19-летней Елизаветой Бавыкиной, победив с общим счётом 2:0. Поболеть за Алису на играх в Уфе приехала семья – муж и дети.

Я всегда придерживаюсь агрессивной тактике на старте, поэтому стараюсь сразу быстро ехать. Соперницу по финалу знала, не первый раз с ней боролись в финале. Знала её стиль и её характер. Я очень люблю бороться в финишном створе и побеждать. Алиса Бондарева, победитель Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»