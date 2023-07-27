Эксперты прокомментировали высокую позицию в рейтинге лидеров Евразийского НОЦ в Уфе

Созданием Евразийского НОЦ Глава РБ Радий Фаритович Хабиров ознаменовал начало периода реорганизации и возрождения образования и науки в нашем регионе. Было принято большое количество важных политических и административных решений. БГМУ активно развивает научные связи с ведущими российскими и зарубежными университетами. Только в этом году нас посетили профессор Венского медицинского университета, врач-аллерголог с мировым именем Рудольф Валента, профессор Университета Queen Mary (Лондон) и Сколковского института науки и технологий, физик, который занимается разработкой биоматериалов, входит в десятку самых известных в мире ученых русского происхождения по версии журнала Forbes, Глеб Сухоруков. Это свидетельствует о повышении международной известности нашего университета и ведет к неуклонному повышению количества студентов, приезжающих к нам учиться из-за рубежа.

Валентин Павлов, ректор БГМУ