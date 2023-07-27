Эксперты прокомментировали высокую позицию в рейтинге лидеров Евразийского НОЦ в Уфе

В России состоялось заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Стало известно, что Евразийский НОЦ в Уфе стал лидером среди научных центров страны. Так, по итогам работы в 2022 году центр в Башкирии стал первым среди подобных учреждений мирового уровня.
Эксперты в области образования, ученые и представители промышленных компаний прокомментировали высокую строчку регионального центра в рейтинге.
Это большая победа и заслуженный результат всей команды республики и наших партнеров-участников. А это шесть университетов, три научные организации, 27 предприятий реального сектора экономики. За три года работы нам удалось открыть республику для страны, показать силу башкирской науки и высшего образования, доказать всем, и прежде всего себе самим, что мы можем стать одним из ведущих исследовательских центров России.Руслан Казыханов, советник Главы Башкирии по вопросам науки
За три года работы НОЦ в республике наука стала понятнее для обывателя. Наш проектный офис организовал множество научно-популярных мероприятий, на которых мы ловим увлеченные взгляды не только взрослых, но и детей. Мы абсолютно уверены, представления о мире должны формировать ученые, задача которых менять мировоззрение людей и закладывать основу для новых исследований.Ирина Буренина, директор АНО «УК НОЦ РБ»
Сейчас в работу центров активно привлекают студентов и молодых ученых, что мы видим на практике. Для начинающих специалистов благодаря НОЦ открываются впечатляющие перспективы карьерного роста, а также это помогает растить конкурентоспособные коллективы разработчиков прорывных технологий.Вадим Захаров, ректор Уфимского университета науки и технологий
Главная особенность Евразийского НОЦ в его концепции. Она заключается в том, что все работы имеют как региональное, так и общероссийское значение. Сочетание необычное, но выбрано более чем удачно. Так мы сможем сделать общероссийский прорыв.Руслан Валиев, доктор физико-математических наук, профессор УУНиТ, заслуженный деятель науки РФ и РБ
Я убежден, что это очень важная функция центра – объединять учёных для решения глобальных, востребованных задач. Взаимодействие между вузами республики стало ещё теснее, мы уже можем говорить об эффекте синергии, ведь совместные проекты и научные исследования выгодны всем.Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета
Созданием Евразийского НОЦ Глава РБ Радий Фаритович Хабиров ознаменовал начало периода реорганизации и возрождения образования и науки в нашем регионе. Было принято большое количество важных политических и административных решений. БГМУ активно развивает научные связи с ведущими российскими и зарубежными университетами. Только в этом году нас посетили профессор Венского медицинского университета, врач-аллерголог с мировым именем Рудольф Валента, профессор Университета Queen Mary (Лондон) и Сколковского института науки и технологий, физик, который занимается разработкой биоматериалов, входит в десятку самых известных в мире ученых русского происхождения по версии журнала Forbes, Глеб Сухоруков. Это свидетельствует о повышении международной известности нашего университета и ведет к неуклонному повышению количества студентов, приезжающих к нам учиться из-за рубежа.Валентин Павлов, ректор БГМУ
Поддержка от властей не осталась незамеченной учеными. Во-первых, повысили гранты для молодых ученых с 50 тысяч до миллиона рублей. Во-вторых, были учреждены мегагранты по 25 млн в год на учреждение в течение трех лет. То есть суммарно 75 млн. В-третьих, важно, что три наших вуза выиграли «Приоритет-2030», это тоже огромные деньги, которые идут и на приборную базу, и на повышение компетенций в образовательных организациях.Василий Мартыненко, руководитель УФИЦ РАН, доктор биологических наук
Создание новых молодежных лабораторий, а также лабораторий под руководством ведущих российских и зарубежных ученых, программы научных стажировок и других видов развития компетенций – все это открывает молодым ученым новые перспективы и дает явный стимул активно заниматься научной и проектной деятельностью, ставить себе новые цели, задачи и достигать их.Александра Карунас, доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, доцент, профессор
Главная идея НОЦ — обеспечить легкую интеграцию образования, науки и реального сектора. Евразийский НОЦ мирового уровня — это драйвер роста, площадка для кооперации, способ объединить усилия для достижения больших результатов. Считаю, что руководство нашей республики занимает очень активную, динамичную позицию и стремится к ускорению всех процессов, которые идут в регионе, и это приводит к положительным результатам.Виктор Тимошин, генеральный директор ООО «Лексема»