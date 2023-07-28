ЦУР Башкирии впечатлил коллег из регионов России

В Центре управления республикой в Уфе прошла стратегическая сессия под названием «Цифровой муниципалитет: Обратная связь с жителями».

На стратегической сессии гостям была предоставлена подробная информация о ситуационном центре Башкирии. Эксперт ситуационного центра Лилиана Даутова рассказала о главных задачах, которые стояли перед созданием центра: оперативная работа с обращениями жителей во время пандемии COVID-19 и координация взаимодействия медицинских организаций с населением республики по вопросам диагностики, лечения и вакцинации от коронавируса.

В настоящее время организация также активно занимается решением различных вопросов, включая помощь жителям Донбасса, вопросы срочной службы и контрактной военной службы, поддержку предпринимателей, мониторинг цен и санкционные меры, помощь туристам и гражданам, оказавшимся за пределами страны, а также социальные выплаты и пособия для детей.

Участники сессии узнали о том, как поступают сообщения в региональный Центр управления и ознакомились с алгоритмами решения возникающих задач. Особое внимание уделялось пяти наиболее часто поступающим вопросам от жителей Башкортостана, а также фокус-группам, созданным для решения наиболее сложных задач.

Заместитель главы администрации Уфы Денис Ганиев поделился результатами, достигнутыми благодаря внедрению различных форм обратной связи с жителями города. Этот процесс начался еще в 2013 году и получил название «Уфа интерактивная». Благодаря созданным сервисам, жители города получили возможность обращаться в муниципалитет с различными запросами с различных устройств, и получать оперативные ответы.

Важно отметить, что все разработанные информационные ресурсы сегодня доступны на официальном сайте администрации Уфы, а также был создан телеграм-бот. За 2022 год жителями было направлено более 57 тысяч обращений по различным сферам жизнедеятельности. Также активно функционирует Ситуационный центр, который принял около 27 тысяч обращений за последний год.