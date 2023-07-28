В Башкирии работодатели не будут увольнять одиноких родителей

Правительство РФ поддержало инициативу о запрете на расторжение трудовых договоров с одинокими родителями, которые воспитывают детей до 16 лет. Как сообщили в республиканском Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения, эта мера также будет распространяться на одиноких опекунов.

В настоящее время Трудовой кодекс запрещает увольнение одиноких матерей и отцов, заботящихся о детях до 14 лет. Однако авторы инициативы считают, что возрастной предел следует повысить до 16 лет, поскольку дети заканчивают основное общее образование только к этому возрасту.