Пчеловоды из Мелеуза угостили сурдлимпийцев в Уфе настоящим башкирским мёдом

На международных Летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Уфе с 23 июля по 2 августа, их участники получили особый подарок от пчеловодов Башкирии – мёд собственного производства. Друзья из Мелеузовского района Артём Симонов и Александр Прочик обратились к спортсменам из 30 стран и пожелали им красивых побед.

В своем видео друзья-пчеловоды рассказали о том, что спорт всегда объединял человечество, а башкирский мёд славится своим неповторимым вкусом и считается символом золота. Они уверены, что он принесёт сурдлимпийцам золотые медали, и пожелали им великолепных побед.

Напомним, что на международных Летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» собрались спортсмены из 30 стран мира, включая Бразилию, Францию, Турцию, Испанию, США, Израиль, Кению, Филиппины, Бахрейн, Иран, Ирак, Вьетнам и другие.