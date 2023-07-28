Власти Уфы: Шакшинский мост после ремонта гарантированно прослужит до 50 лет

Власти Уфы рассказали о текущем ремонте Шакшинского моста через реку Уфу. Начать реконструкцию планируется 31 июля. Мост был построен в 1984 году и находится в предаварийном состоянии, поэтому откладывать его ремонт недопустимо.

В связи с проведением ремонтных работ две из четырех полос движения в направлении въезда в город будут закрыты для автотранспорта. Кроме того, полностью ограничат движение грузовых автомобилей с максимальной массой более 3,5 тонн через мост в обоих направлениях.

Въезжать в город можно на грузовых автомобилях через федеральную трассу М-5 Самара-Уфа-Челябинск или Нагаевское шоссе/Оренбургский тракт (по этим же маршрутам возможен выезд из города). Предполагается, что движение с правого направления на левое будет возобновлено 15 мая 2024 года. Полный цикл работ планируется завершить к февралю 2025 года.

Габаритные размеры моста останутся неизменными. Мостостроители заменят балочные пролетные строения на неразрезные цельнометаллические, а также обновят опорные части, деформационные швы и другие элементы сооружения. По оценке специалистов, после завершения ремонта срок службы моста составит до 50 лет.

В период строительно-монтажных работ планируется сохранить схему движения общественного транспорта без изменений, однако возможны заторы. Вместе с тем, жители смогут добраться до Шакши по железной дороге: будут курсировать 25 электричек.