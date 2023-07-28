В Уфе из ТРЦ «Июнь» эвакуировали 50 человек

Специалисты провели разведку и отработали несколько способов спасения. Всего из «опасной зоны» было вызволено семь человек. Также в ходе тушения одному из пожарных стало плохо, ему на помощь направили резервное звено сотрудников МЧС, которые оперативно передали коллегу медикам.