В Уфе из ТРЦ «Июнь» эвакуировали 50 человек

Вчера, 27 июля, в башкирской столице из ТРЦ "Июнь" эвакуировали 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Фото №1 - В Уфе из ТРЦ «Июнь» эвакуировали 50 человек

Никакого ЧП на территории ТРЦ не произошло. В здании проводились учения, организованные МЧС.

Специалисты провели разведку и отработали несколько способов спасения. Всего из «опасной зоны» было вызволено семь человек. Также в ходе тушения одному из пожарных стало плохо, ему на помощь направили резервное звено сотрудников МЧС, которые оперативно передали коллегу медикам.

На данном объекте было задействовано 82 человека и 18 единиц техники.

Фото: МЧС по РБ.

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