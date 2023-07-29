В Уфе стартовал двухдневный банный фестиваль «На Рахате»

На берегу озера Кашкадан развернули более 30 видов бань народов России, а гостям предлагают не только попариться у лучших мастеров страны, но и расслабиться на процедурах массажа или йоги. Как отдохнуть в выходные душой и телом?

Парилка не только нагревается, но и наполняется ароматом разнотравия с башкирских полей. Большинство гостей впервые оказались в бане с профессиональным пармастером. Поддерживая нужную температуру и умело орудуя веером и вениками, он рассказывает об основных правилах правильной бани.

Первое – это хорошо прочиститься через потовыделение. Второе – это глубоко расслабиться, и тут нужен пар-мастер. Потому что расслабиться можно только лёжа. И третье – это кайфануть, получить полную перезагрузку и улёт в космос. А для этого нужен контраст. Рамиль Галеев, пар-мастер /г. Казань/

Любители и мастера банного дела организуют фестиваль второй год подряд. На этот раз выросло как количество бань, так и участников, которые приехали в Уфу из многих регионов России.

Баня была всегда у разных народов, просто они отличались по влажности. Мы пытаемся это показать, популяризировать. Рассказать и познакомить. Поэтому у нас тут есть и этнические бани, с которыми тоже можно познакомиться. Кристина Бугрова, организатор банного фестиваля «На Рахате»

Баня это про людей, про душу, про семью, про здоровье. Поэтому нужно, чтобы такой фестиваль был в каждом городе. Посмотрите на людей, они тут все счастливые ходят. Это всё читается, даже слов не надо. Александр Ларионов, гость банного фестиваля /г. Тюмень/

О повышении мастерства банщиков и развитии банного бизнеса эксперты говорили за круглым столом. В Башкирии этот вид предпринимательства нацелен не только на получение прибыли, но и на поддержку бойцов СВО.

Мы первые в Башкирии построили на свои деньги баню-бочку для бойцов СВО, и отправили ее туда. Получили хороший отклик, потом появились спонсоры. И мы ещё восемь бань отправили на СВО. Андрей Михайлов, руководитель компании «102 Бани»

Гости фестиваля отметили удачную локацию мероприятия. Многие, искупавшись в озере Кашкадан, спешили согреться в одну из бань. Для детей здесь организовали отдельную зону, активно работали и массажисты. Эксклюзивными уфимцы назвали бани народов Крайнего Севера и коллективное парение в юрте.

Это коллективная программа, для меня такое количество человек в первый раз, обычно больше 16 человек не было. Очень волнуюсь. Мы немного погрелись, но не все успели загадать желание, поэтому у нас сейчас будет второй заход. Светлана Бородина, пар-мастер

Баня – неотъемлемая часть жизни народов России. И у каждого она своя. Башкирская, при грамотном подходе, может стать брендом республики и поможет в развитии туризма, считают эксперты фестиваля.

Приехав в Уфу, это дополнительный колорит. Это же наша баня – мунса. Это будет привлекательно и востребовано. И на это уже есть запрос. Альберт Галиакбаров, эксперт банного фестиваля «На Рахате»

Очень всё понравилось, мы уже сходили в баню, нас попарили, спа-процедуры. Покайфовали, теперь чилим на скамейке. Такие фестивали очень нужны. Мы приехали в гости из Австралии и очень рады, что попали на это мероприятие. Алиса, гость банного фестиваля «На Рахате»

На фестивале можно не только попариться, выпить чая после процедур, но и приобрести необходимые атрибуты для каждой бани: пихтовое масло, веники, шапки и многое другое. В парке работает ярмарка. И насладиться всеми прелестями правильной бани ещё не поздно.