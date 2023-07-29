В Уфе стартовал двухдневный банный фестиваль «На Рахате»

На берегу озера Кашкадан развернули более 30 видов бань народов России, а гостям предлагают не только попариться у лучших мастеров страны, но и расслабиться на процедурах массажа или йоги. Как отдохнуть в выходные душой и телом?
Парилка не только нагревается, но и наполняется ароматом разнотравия с башкирских полей. Большинство гостей впервые оказались в бане с профессиональным пармастером. Поддерживая нужную температуру и умело орудуя веером и вениками, он рассказывает об основных правилах правильной бани.
Любители и мастера банного дела организуют фестиваль второй год подряд. На этот раз выросло как количество бань, так и участников, которые приехали в Уфу из многих регионов России.
О повышении мастерства банщиков и развитии банного бизнеса эксперты говорили за круглым столом. В Башкирии этот вид предпринимательства нацелен не только на получение прибыли, но и на поддержку бойцов СВО.
Гости фестиваля отметили удачную локацию мероприятия. Многие, искупавшись в озере Кашкадан, спешили согреться в одну из бань. Для детей здесь организовали отдельную зону, активно работали и массажисты. Эксклюзивными уфимцы назвали бани народов Крайнего Севера и коллективное парение в юрте.
Баня – неотъемлемая часть жизни народов России. И у каждого она своя. Башкирская, при грамотном подходе, может стать брендом республики и поможет в развитии туризма, считают эксперты фестиваля.
На фестивале можно не только попариться, выпить чая после процедур, но и приобрести необходимые атрибуты для каждой бани: пихтовое масло, веники, шапки и многое другое. В парке работает ярмарка. И насладиться всеми прелестями правильной бани ещё не поздно.
В первый день банный фестиваль на озере Кашкадан посетили тысячи уфимцев. И если вы не успели насладиться этим настоящим банным искусством, не ощутили на себе эффект парения, а после него не окунулись в чан с холодной водой, то такая возможность у вас будет завтра. В воскресенье пройдёт заключительный день этого удивительного фестиваля.