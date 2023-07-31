В августе жители Башкирии увидят необычное небесное явление

Ежегодно в период с 12 июля по 23 августа небесное явление метеорного потока Южные Дельта Аквариды привлекает внимание астрономов и любителей ночного неба. Хотя это не самый активный поток, за этот период обычно можно наблюдать 15-20 метеоров в час. В это время небо украшается мерцающими яркими точками желтоватого оттенка.

Исследователи уфимского планетария сообщают, что предположительно метеорный поток Южные Дельта Аквариды связан с короткопериодической кометой Макхольца, открытой в 1986 году Дональдом Макхольцом. Эта комета совершает оборот вокруг Солнца за пять лет, и в процессе каждого прохождения вблизи Солнца теряет часть своего вещества. Эти отлетевшие частицы распределяются вдоль орбиты кометы. Ежегодно Земля пересекает эту орбиту и в течение месяца с 12 июля по 23 августа оказывается в окружении кометных частиц – «мусора», оставленного кометой. Кометные частицы, двигаясь со скоростью 40 км в секунду, врезаются в атмосферу Земли и, взаимодействуя с ней, сгорают, образуя яркие метеоры, также известные как падающие звезды.