Жители Башкирии увидят необычное астрономическое явление

Уже завтра, 3 июня, жители Башкирии смогут стать свидетелями интересного астрономического явления. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского планетария.
Рядом с Марсом будет видна старая Луна. Оба светила будут сиять на востоке и появятся над горизонтом в 03:10.
Жители республики смогут увидеть Марс под Луной. При этом планету будет трудно разглядеть, так как она расположится низко над горизонтом на фоне утренней зари. Для наблюдения Марса рекомендуется использовать бинокль.
Фото: Уфимский планетарий.