В одном из районов Башкирии прошёл фестиваль «Заповедный мёд»

В республике на фестивале «Заповедный мёд» выбрали самую вкусную сладость. Её определило народное жюри путём дегустации. Такое мероприятие ежегодно проводят в Мелеузовском районе. Его организовывают в национальном парке «Башкирия» уже в седьмой раз. На берегу Нугушского водохранилища собрались пчеловоды из нескольких районов республики. Они встретились, чтобы обменяться опытом, представить свою продукцию и посоревноваться друг с другом в мастерстве.

Дикий мед своей славе обязан «бурзянке» – тёмной лесной пчеле. Она обитает в Бурзянском районе. И разводят её в специально выдолбленных дуплах деревьев на высоте от 4 до 15 метров.

Изготовить и оснастить колоду – дело нелегкое. Чтобы рой выбрал борть, нужно создать хорошие условия для диких пчёл. Такая работа под силу только опытному бортевику. Для этого нужны и специальные инструменты. Мастер-класс по изготовлению колоды показал на фестивале мёда Халил Хакимов

Владимир Самохин из деревни Иргизлы Бурзянского района с детства увлекается пчеловодством. Дед и отец тоже были пасечниками. С гостями фестиваля он охотно делился тонкостями взаимоотношений с крылатыми тружениками.

На интерактивной площадке знакомили гостей с охраняемыми природными территориями биосферного резервата «Башкирский Урал». А ещё показывали, как определяется зрелость мёда. Экспресс-анализ делают на специальном аппарате. Процент содержания в мёде воды показывает его качество.